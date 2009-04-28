Embraer Phenom 100 in Europa zugelassen

Der erste Very Light Jet von Embraer erhielt am 24. April 2009 die europäische Zulassung.

Die EASA hat wie die amerikanische FAA den Kleinjet Phenom 100 für Flüge unter Sicht- oder Instrumentenflugbedingungen zugelassen. Die Maschine darf über 29.000 Fuss unter RVSM Bedingungen betrieben werden und ist für Flüge unter bekannten Vereisungsbedingungen zugelassen. Es ist das erste Mal, dass die europäische Luftfahrtbehörde EASA einen Jet dieser Grösse selbständig zertifiziert hat. Der Phenom 100 Jet wurde bereits im Dezember durch die amerikanische und brasilianische Luftfahrtbehörde zugelassen.