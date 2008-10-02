Neues E-Jet Wartungscenter von Embraer

Flybe Aviation kann in Zukunft die Wartungsarbeiten für die brasilianischen Kurzstreckenjets Embraer 145 und der E-Jet Reihe ausführen.

Die neue Überholungswerkstatt für die Embraer Flugzeuge wird bei Flybe Aviation Services auf dem Flughafen in Exeter betrieben. Als Hauptkunde schickt Flybe ihre Kurzstreckenjets vom Typ Embraer 195 in die unternehmenseigene Wartung nach Exeter. Die Unternehmung kann auf die Wartungsdaten von Embraer zurückgreifen und auch Garantiearbeiten für den brasilianischen Flugzeugbauer ausführen.