Flughafen Le Castellet mit frischem Web Auftritt

Der Internationale Flughafen von Le Castellet hat pünktlich zur EBACE seine Homepage neu überarbeitet.

Das Ziel des Flughafenbetreibers war es, die Web Präsenz so zu gestalten, dass wichtige Informationen rasch und einfach abrufbar werden. So können sich Piloten über einen Mausklick kurz informieren wie der Flughafen ausgerüstet ist und was für eine Infrastruktur zu erwarten ist. Der Flugplatz wird vornehmlich von Kunden die mit dem Business Jets oder mit Maschinen der Allgemeinen Luftfahrt anreisen benutzt und kann auf Anfrage während sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr genutzt werden. Le Castellet ist bekannt durch seine Rennstrecke, die intensiv für Testzwecke, grössere und kleiner Rennveranstaltungen verwendet wird, das letzte Formel 1 Rennen fand in le Castellet 1990 statt. Der Platz ist zwischen Toulon und Marseille im Süden Frankreichs gelegen. Der Aéroport International du Castellet wird sich in diesem Jahr auf dem Stand 544 an der EBACE präsentieren. Web: Aéroport International du Castellet