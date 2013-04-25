Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat März 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 12,9 Prozentpunkte vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um 5,9 Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im März um 12,9 Prozentpunkte auf 11,644 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 7,9 Prozentpunkte auf 13,959 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,482 Millionen Passagiere, 12,5 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im März 130.819 Tonnen an Luftfracht, das waren 7,7 Prozent mehr als im März 2012. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2012 insgesamt 49,312 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,33 Prozentpunkten.