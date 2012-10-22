Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat September 2012 einen Anstieg des Passagierverkehrs um 2,8 Prozentpunkte vermelden, im Cargobereich waren es sogar 10,8 Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im September um 2,8 Prozentpunkte auf 8,278 Milliarden, die Kapazität wurde um 4,1 Prozentpunkte auf 10,125 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 4,283 Millionen Passagiere, 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 5,5 Prozentpunkte auf 1.161 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 37,242 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozentpunkten.