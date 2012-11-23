Air China meldet weniger Verkehr

Air China muss für den Monat Oktober 2012 einen Rückgang des Passagierverkehrs um 0,7 Prozentpunkte vermelden, im Cargobereich stieg die Nachfrage um 1,5 Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um 0,7 Prozentpunkte auf 8,124 Milliarden zurück gegangen, die Kapazität wurde um 2,4 Prozentpunkte auf 10,175 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 4,243 Millionen Passagiere, 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 1.606 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 41,484 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozentpunkten.