Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat November 2012 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 2,6 Prozentpunkte vermelden, im Cargobereich stieg die Nachfrage sogar um 9,4 Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im November um 2,6 Prozentpunkte auf 7,739 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 4,7 Prozentpunkte auf 9,933 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 3,957 Millionen Passagiere, 2,3 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 9,4 Prozentpunkte auf 1.148 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 45,437 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozentpunkten.