Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat August 2013 einen Anstieg des Passagierverkehrs um zwölf Prozent vermelden, im Cargobereich sind es 7,1 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im August um zwölf Prozent auf 13,593 Milliarden, die Kapazität wurde um zehn Prozent auf 16,032 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,412 Millionen Passagiere, 8,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 7,1 Prozent auf 1.617 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen von Januar bis Ende August 51,820 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.