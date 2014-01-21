Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat Dezember 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 8,9 Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember um 8,9 Prozent auf 11,705 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 11,3 Prozent auf 15,171 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,239 Millionen Passagiere, 1,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um drei Prozent auf 129.755 Tonnen vermindert. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 77,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.