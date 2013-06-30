Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat Mai 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 8,8 Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um 8,7 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 8,8 Prozent auf 11,319 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,8 Prozent auf 14,339 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,272 Millionen Passagiere, 7,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im April 124.455 Tonnen an Luftfracht, das waren 4,5 Prozent mehr als im Mai 2012. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2012 insgesamt 49,312 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,33 Prozent.