Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat September 2013 einen Anstieg des Passagierverkehrs um 11,5 Prozent vermelden, im Cargobereich sind es 6,3 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im September um 11,5 Prozent auf 12,304 Milliarden, die Kapazität wurde um 10,6 Prozent auf 15,137 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,631 Millionen Passagiere, 7,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 6,9 Prozent auf 2.103 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen von Januar bis Ende September 58,451 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,4 Prozent.