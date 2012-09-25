Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat August 2012 einen Anstieg des Passagierverkehrs um 4,3 Prozentpunkte vermelden, im Cargobereich sind es gar 6,2 Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im August um 4,3 Prozentpunkte auf 8,971 Milliarden, die Kapazität wurde um 6,8 Prozentpunkte auf 10,656 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 4,683 Millionen Passagiere, 1,9 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 6,2 Prozentpunkte auf 1.190 Millionen Tonnen Kilometer verbessert. Mit Air China flogen von Januar bis Ende August 32,959 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozentpunkten.