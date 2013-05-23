Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat April 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 9,6 Prozentpunkte vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um sechs Prozentpunkte.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 9,6 Prozentpunkte auf 11,424 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 11,1 Prozentpunkte auf 14,108 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,318 Millionen Passagiere, 8,2 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im April 123.129 Tonnen an Luftfracht, das waren sechs Prozent mehr als im April 2012. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2012 insgesamt 49,312 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,33 Prozentpunkten.