Embraer 600 wird in China produziert

Embraer hat mit dem Joint Venture Partner Aviation Industry Corporation of China eine Vereinbarung für die Produktion der Legacy 600 und Legacy 650 Business Jets unterzeichnet.

Die Flugzeuge werden bei Harbin Embraer Aircraft Industry Co (HEAI) im chinesischen Harbin gebaut. Durch diese Unternehmung wurden bereits ab 2002 die Embraer 145 Verkehrsflugzeuge für chinesische Fluggesellschaften gefertigt. Mit diesem Schritt will sich Embraer eine Teil des stark wachsenden Marktes für Business Jets in China sichern. Die erste Maschine soll Ende 2013 die Endfertigung in Harbin verlassen.