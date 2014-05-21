Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat April 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 10,3 Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um 4,3 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 10,3 Prozent auf 12,604 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um zwölf Prozent auf 15,775 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,752 Millionen Passagiere, 6,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im April 128.345 Tonnen an Luftfracht, das waren 4,3 Prozent mehr als im April 2013.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 77,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.