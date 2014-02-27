Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat Januar 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 20,4 Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Januar um 20,4 Prozent auf 12,895 Milliarden ausgebaut worden, die Kapazität wurde um 16,1 Prozent auf 15,893 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,853 Millionen Passagiere, 17,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 0,9 Prozent auf 124.005 Tonnen verbessert. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 77,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.