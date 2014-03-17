Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat Februar 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 11,2 Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer konnten im Februar um 11,2 Prozent auf 12,424 Milliarden wachsen, die Kapazität wurde um 9,6 Prozent auf 14,641 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,775 Millionen Passagiere, 8,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 18,1 Prozent auf 91.764 Tonnen verbessert. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 77,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.