Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat März 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 5,1 Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um 8,6 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im März um 5,1 Prozent auf 12,242 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 10,6 Prozent auf 15,409 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,549 Millionen Passagiere, ein Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im März 136.058 Tonnen an Luftfracht, das waren vier Prozent mehr als im März 2013. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 77,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.