Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat Oktober 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 12,2 Prozent vermelden, im Frachtbereich stieg die Nachfrage um 2,2 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um 12,2 Prozent auf 12,384 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 11,0 Prozent auf 15,438 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,852 Millionen Passagiere, 9,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China hat im Oktober 127.347 Tonnen Fracht transportiert, in etwa gleich viel wie im Vorjahresoktober. Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 65,303 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,6 Prozent.