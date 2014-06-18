Air China meldet weiteres Wachstum

Air China kann für den Monat Mai 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 9,3 Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um 4,6 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Mai um 9,3 Prozent auf 12,380 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde ebenfalls um 9,3 Prozent auf 15,695 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,603 Millionen Passagiere, 5,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Mai 127.400 Tonnen an Luftfracht, das waren 2,4 Prozent mehr als im Mai 2013. Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2013 insgesamt 77,677 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.