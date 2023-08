Dassault lieferte mehr Business Jets aus

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte der französische Flugzeugbauer Dassault 43 Falcon Business Jets ausliefern.

Von Januar bis Ende September 2012 gingen bei Dassault 37 Bestellungen für die im Sortiment befindlichen Luxusjets ein, in der gleichen Vorjahresperiode konnte der Business Jet Fabrikant aus Bordeaux 30 Aufträge entgegennehmen und 35 Flugzeuge ausliefern. In diesem Jahr will Dassault 65 Falcon Jets ausliefern. Neben den Business Jets fabriziert Dassault auch den Rafale Kampfjet.