D-Jet fliegt mit neustem Williams Triebwerk

Das Kleinflugzeug von Diamond Aircraft flog am Donnerstag, dem 9. Oktober, erstmals mit dem modernsten FJ-35A Williams Triebwerk.

Dieser Testflug mit dem neuen Antrieb markiert einen weiteren Meilenstein im D-Jet Programm. Der Kleinjet mit der Seriennummer 003 wurde von Testpilot Daniel Ribeiro während 1,4 Stunden erprobt. Für den neuen Williams Antrieb mussten die Triebwerkeinlässe und die Triebwerkverkleidungen umkonstruiert werden. Zusätzlich erfuhren neben den Winglets andere Komponenten aerodynamische Verbesserungen. Diamond Aircraft hat sich für das moderne und stärkere Williams FJ33-5A entschieden, um später im Rahmen einer Erhöhung der Leistungsparameter, die Schubkraft heraufschrauben zu können. Momentan wird das Triebwerk nicht mit voller Leistung betrieben, in der Fachsprache spricht man in diesem Fall von einem Triebwerk das Derated ist. Der einmotorige Kleinjet für bis zu fünf Insassen ist für Piloten gedacht, die ein modernes Reiseflugzeug mit Jet Performance fliegen wollen und im Handling trotzdem nicht komplizierter ist als ein komplexes Einmotoriges Kolbenmotorflugzeug.