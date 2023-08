Neue Space Shuttle Sim Demo

Wer gerne einmal einen Space Shuttle fliegen möchte lädt sich am besten die Simulator Demo von Exciting Simulations herunter.

Die neue Demo des Simulators kann man seit dem 18. April 2010 von der Hompage des Herstellers Exciting Simulations herunterladen. Bei der Space Shuttle Simulation handelt es sich wohl um eine der besten Simulationen dieses Genre am Spiele Markt. Mit der neuen Demo kann man wie gewohnt die STS-1 Mission durchspielen, der Hersteller lässt jedoch mehr Optionen zu, die in dem Spiel bis anhin nur im Originalspiel vollständig vorhanden waren. In der Vollversion versprechen viele weitere interessante Shuttle Missionen langen Spielspass. Link: Demo