Gripen Demo in Fairford und Farnborough

Am diesjährigen Royal International Air Tattoo (RIAT) in Fairford wird Saab ihren Gripen Demo Demonstrator zum ersten Mal einem grossen Publikum vorstellen.

Nach Fairford wird der Gripen auch einem breiten Fachpublikum an der Farnborough Air Show vorgestellt, wo er bis am Freitag, dem 23. Juli, ausgestellt bleiben wird. Der Gripen Demo dient zur Bestätigung der neuen Flugleistungsdaten des Gripen NG, der gegenüber seinem potenten Vorgänger noch kampfstärker sein wird und neben super-cruise Fähigkeiten auch über eine höhere Reichweite erreichen wird. Der Gripen Demonstrator wird zum ersten Mal ausserhalb Schwedens einem breiteren Publikum vorgestellt, seinen ersten grossen Auslandeinsatz hatte der Gripen Demo in Indien, hier wurde er für die Evaluationsflüge zur Verfügung gestellt.