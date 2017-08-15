American transportierte weniger Passagiere

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juli 2017 insgesamt 18,310 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Rückgang von 1,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 1,9 Prozent auf 25,970 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,8 Prozent auf 21,895 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juli um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,3 Prozent zurückgegangen.

Die Frachtleistung hat sich um 21,9 Prozent auf 246 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit der weltweit grössten Fluggesellschaft 116,486 Millionen Passagiere, das waren 0,8 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.