Weniger Passagiere bei American

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat September 2016 insgesamt 15,677 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einer Abnahme von 2,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozent auf 21,565 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,7 Prozent auf 17,764 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent zurückgegangen. Die Frachtleistung ist um 9,8 Prozent auf 206 Millionen Tonnenmeilen angewachsen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American 150,738 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 0,6 Prozent.