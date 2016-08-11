American transportierte weniger Passagiere

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juli 2016 18,598 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Rückgang von 2,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,3 Prozent auf 25,496 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,3 Prozent auf 21,711 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juli um 2,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,2 Prozent zurückgegangen. Die Frachtleistung hat sich um 5,7 Prozent auf 201 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit der weltweit grössten Fluggesellschaft 117,463 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie in der gleichen Vorjahreszeitspanne.