American meldet weniger Passagiere

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat August 2016 17,597 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Rückgang von 3,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,4 Prozent auf 24,656 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 20,443 Milliarden verkauften Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im August von 86,5 Prozent auf 82,9 Prozent um 3,6 Prozentpunkte zurückgegangen.

Die Frachtleistung hat sich um 1,5 Prozent auf 193 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 135,061 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 0,5 Prozent.