American meldet weniger Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat März 2017 17,160 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Rückgang von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei American Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um 0,9 Prozent auf 23,048 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,2 Prozent auf 18,787 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines hat sich die Auslastung im März von 81,7 auf 81,5 Prozent um 0,2 Prozentpunkte verschlechtert.

Die Frachtleistung hat sich um 16,6 Prozent auf 237 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im ersten Quartal 2017 46,350 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent.