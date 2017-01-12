American meldet Dezemberzahlen

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 16,030 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 2,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,5 Prozent auf 22,564 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,8 Prozent auf 18,180 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeschwächt. Bei American Airlines ist die Auslastung im Dezember um einen Prozentpunkt auf 80,6 Prozent zurückgegangen.

Bei der Frachtnachfrage konnte American im Berichtsmonat Dezember um 12,5 Prozent zulegen, die Airline absolvierte 219 Millionen Tonnen Meilen.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 198,715 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent.