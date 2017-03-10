American meldet weniger Passagiere

American Airlines Boeing 767 (Foto: American)

Mit American und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 14,071 Millionen Passagiere, das waren 2,5 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 3,7 Prozent auf 19,613 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück genommen. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 3,3 Prozent auf 15,160 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Bei American hat sich die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 0,3 Prozentpunkte auf 77,3 Prozent verschlechtert.

Die Fracht ist um 9,7 Prozent auf 191 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 198,715 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent.

American Airlines ist die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt vor Delta und United Airlines.