American meldet weniger Passagiere

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juni 2017 insgesamt 17,856 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Rückgang von 1,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,1 Prozent auf 24,851 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,8 Prozent auf 21,039 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juni von 84,9 Prozent auf 84,7 Prozent um 0,2 Prozentpunkte zurückgegangen.

Die Fracht ist mit einer Transportleistung von 236 Millionen Tonnenmeilen um 16,4 Prozent gewachsen.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines 98,865 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 0,7 Prozent.