Skymark kauft Boeing 737 Simulator

Die Fluggesellschaft Skymark Airlines wird den neuen Boeing 737-800 Simulator an ihrem Hauptsitz in Tokio aufbauen. Turkish Airlines bestellte gleichentags bei CAE einen Boeing 777-300ER Simulator.

Neben diesem Auftrag konnte der kanadische Simulatorbauer auch einen Boeing 777-300ER Simulator an Turkish Airlines verkaufen. Der CAE 7000 Simulator für Turkish Airlines wird beim Trainingszentrum des türkischen Flag Carriers am Istanbul International Ataturk Airport noch im laufenden Jahr installiert werden. Bei beiden Simulatoren handelt es sich um Schulungsgeräte der modernsten Bauart, die auf der höchsten Level D Klasse zugelassen sind. Der Boeing 737-800 Simulator für Skymark Airlines wird Ende 2010 ausgeliefert. CAE konnte im laufenden Geschäftsjahr bereits 16 moderne Simulatoren verkaufen.