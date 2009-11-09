Saab Gripen NG Demo wieder im Einsatz

Nach der Installation des AESA Radars ist der Saab Gripen NG Demonstrator wieder im Flugtestprogramm.

Die Schweden meinen es mit dem neuen Saab Gripen ernst, der Demo befindet sich seit dem April 2008 Im Flugtestprogramm und hat bereits einige wichtige Meilensteine durchflogen. Im Januar 2009 bewies der Demonstrator seine Supercruise Fähigkeit. Die Maschine beschleunigte ohne den Gerbrauch des Nachbrenners durch die Schallmauer und erreichte dabei eine Dauergeschwindigkeit von Mach 1,2. Mittlerweile wurde der Gripen NG Demo mit dem neuen AESA Radar ausgerüstet und erhielt ein moderneres Satelliten-Kommunikations-System, zusätzlich wurde dem Demo ein elektro-optisches Lenkwaffenwarnsystem eingebaut und die interne Treibstoffkapazität erhöht. Seit dem 27. Oktober 2009 ist der modernisierte Gripen wieder im Einsatz und wird neben der Erprobung der neuen Teilsysteme auch die Flug Envelope erweitern.