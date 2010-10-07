Norwegian Air sieht mehr Passagiere
07.10.2010 PSEN
Norwegian Air Shuttle hat im September zwanzig Prozent mehr Passagiere befördert als im Vergleichsmonat des Vorjahres.
Insgesamt sah die Airline 1,2 Millionen Passagiere. Der Verkehr verbesserte sich im vergangenen Monat um satte 32 Prozent, teilweise dank der Expansion von Norwegian Air in andere Märkte und die Einführung von neuen Routen. Der Yield, der durchschnittliche Umsatz pro Passagier und geflogenem Kilometer, ging jedoch um 19 Prozent zurück und lag noch bei 0,55 Norwegischen Kronen oder Euro 0,09 Cents.