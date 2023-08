Qantas kauft Airbus A380 Simulator

Der australische Flag Carrier hat bei dem kanadischen Flugsimulatorproduzenten CAE einen weiteren A380 Simulator in Auftrag gegeben.

CAE kann auf der Basis des CAE 7000 Full Flight Simulator (FFS) einen weiteren nach Level D zugelassenen A380 Flugsimulator für Qantas bauen. Qantas betreibt im betriebseigenen Trainingszentrum in Sydney bereits einen Simulator für den Superjumbo. Der neue Full Flight Simulator im nächsten Jahr an Qantas ausgeliefert. Qantas betreibt momentan sechs Flugsimulatoren von CAE und hat auch zwei Simulatoren für den Boeing 787 bei diesem Hersteller in den Bestellbüchern.