Air Shuttle verbessert Verkehrszahlen

Der norwegische Low-Cost-Carrier Air Shuttle hat im Juni 15 Prozent mehr Passagiere transportiert als noch im Jahr zuvor und einen neuen Monatsrekord erreicht.

Die Rivalin der Scandinavian Airlines meldete heute, sie habe im Juni 976.836 Passagiere transportiert, 15 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Damit erreicht sie einen Monatsrekord. Der Passagierverkehr, gemessen in RPK (Revenue Passanger Kilometers), stieg um neun Prozent, während die Auslastung um einen Prozentpunkt auf 79 Prozent zurückging. Der Yiel lag mit schätzungsweise US$ 9,8 Cents tiefer als im letzten Juni, wo er US$ 10,03 Cents betrug.

Link: Norwegian Air Shuttle