Dreamliner Simulator in Wien ist startklar

LAT Boeing 787 Simulator in Wien, Cockpit (Foto: Lufthansa Aviation Training)

Lufthansa Aviation Ttraining hat am Standort Wien den ersten Boeing 787-9 Dreamliner Simulator für Austrian Airlines in Betrieb genommen.

Lufthansa Aviation Training (LAT) hat am 30. Januar 2025 in Wien einen Boeing 787-9 (Dreamliner) Full Flight Simulator (FFS) offiziell in Betrieb genommen und damit die Simulatorflotte um ein erstes Langstreckenmodell am Standort ergänzt. Damit erweitert die Trainingsorganisation der Lufthansa Group ihr Angebot an hochmodernen Simulatoren in Österreich und stärkt damit das Pilot:innentraining für Austrian Airlines mit neuester Simulator-Technologie.

LAT Boeing 787 Simulator in Wien (Foto: Lufthansa Aviation Training)

Der 787-9 Simulator von CAE aus der 7000XR Serie erfüllt die höchsten Zertifizierungsstandards (Level-D) und ermöglicht realitätsnahe Trainings, die sämtliche Flugbedingungen der Boeing 787-9 abbilden können. Die Planung des neuen Simulators begann Mitte 2023 in enger Zusammenarbeit zwischen LAT und Austrian Airlines. Im Herbst 2023 startete die Auswahl eines geeigneten Produzenten. Nach einer mehrwöchigen Evaluierungsphase entschied man sich für den kanadischen Simulatorhersteller CAE. Im Anschluss wurden spezielle Anforderungen in Zusammenarbeit mit Austrian erarbeitet und mit CAE umgesetzt. Eine Abnahme des FFS erfolgte zusammen mit Technikern von LAT und einem Piloten von Austrian Airlines im Juli 2024 vor Ort in den Montagehallen in Montreal. Die Installation in Wien sowie umfangreiche Testphasen und die finale Abnahme durch die ACG wurden von September bis Dezember 2024 durchgeführt.

Der Simulator wurde im Rahmen einer Eröffnungsfeier im Trainingszentrum am 30. Januar 2025 unter Teilnahme geladener Gäste präsentiert und durch LAT Geschäftsführer Matthias Spohr sowie Austrian Airlines COO Francesco Sciortino offiziell eingeweiht. Neben Austrian Airlines waren auch weitere Kunden der LAT unter den Teilnehmer:innen.

Lufthansa Aviation Training CEO Matthias Spohr:

Die Inbetriebnahme des 787 Full Flight Simulators am Flughafen in Wien ist ein bedeutender Schritt, um Austrian Airlines an ihrer Heimatbasis ein Training auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Projekt unseren Kollegen bei Austrian und anderen Kunden der LAT nun einen unserer modernsten Langstreckensimulatoren in der österreichischen Hauptstadt zur Verfügung stellen können. Mit dieser Expansion im Bereich des Pilotentrainings setzen wir seitens LAT weiter unseren strategischen Ansatz um, kundennah optimales Training anzubieten.

Bereits seit Juni 2024 befinden sich zwei Dreamliner in der Langstreckenflotte von Austrian Airlines. Bis Ende 2028 werden nach aktuellem Stand neun weitere Boeing 787-9 schrittweise die bisherigen Langstreckenjets von Typ 777 und 767 ersetzen. Mit dem nun in Betrieb genommen Simulator lassen sich auch verstärkt Reisezeiten der Cockpit-Crews von Austrian reduzieren und die Effizienz in der Einsatzplanung steigern.

Austrian Airlines COO Francesco Sciortino:

Die Vorteile für uns als Austrian Airlines am Standort Wien, die der Simulator für unser neuestes Langstrecken-Flugzeug, der Boeing 787-9 ‚Dreamliner', mit sich bringt, sind mannigfaltig: Für unsere Abläufe in der Schulung unserer Pilot:innen bedeutet der neue 787-Simulator mehr zeitliche Flexibilität in unseren Trainingsabläufen und gleichzeitig eine deutlich geringere Komplexität, weil unsere 787-Pilot:innen zu Schulungszwecken nicht mehr an andere Simulator-Standorte anreisen müssen. Das hilft uns sowohl bei der Einschulung auf unser neuestes Langstreckenmodell in der Flotte als auch in weiterer Folge bei den regelmäßigen, vorgeschriebenen Trainings. Mittelfristig reduzieren sich somit für uns auch die Trainingskosten deutlich.

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zehn Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt an allen Trainingsstandorten rund 800 Mitarbeitende. Zum Kundenportfolio gehören über 250 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilotenausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilotentraining sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Kabinencrews.

Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training die Flugschulen der Lufthansa Group.