Lufthansa Aviation Training setzt auf Vision Pro

Lufthansa Aviation Training und 3spin Learning entwickeln KI-unterstütztes Crew Training mit Apple Vision Pro. Vision Pro eröffnet ein neues Kapitel in der digitalen Trainingsgestaltung.

In enger Kooperation mit Apple und dem Darmstädter Unternehmen 3spin Learning bringt Lufthansa Aviation Training (LAT) das Crew Training in eine neue Dimension. Wurde das Training für die Crews bisher überwiegend analog und mit wenig Überraschungsmomenten für die Trainierenden durchgeführt, so lässt sich dieses Training in Zukunft mit Hilfe von Apples Vision Pro auf Basis innovativer Technologie spürbar weiterentwickeln. Mit der gemeinsam konzipierten Trainingsanwendung wird zunächst Soft Skills Training umgesetzt.

Schon seit einigen Jahren spielt Virtuelle Realität (VR) bei LAT eine bedeutende Rolle im Trainingsalltag. Jährlich werden derzeit an zwei VR-Standorten in Frankfurt und München 20.000 Trainingseinheiten durchgeführt. Dies trägt nachweislich zur höheren Effizienz des Trainings bei und spart Kosten. Bisher war die Verschmelzung zwischen virtueller Welt und Realität dabei nur eingeschränkt möglich. Apples Vision Pro eröffnet hier auf Basis der zur Verfügung stehenden Technologie neue Möglichkeiten.

Als weltweit erste Applikation im Bereich Aviation Training wurde ein Deeskalationstraining speziell für die Vision Pro umgesetzt. Dieses Szenario eignet sich besonders da hier mittels Künstlicher Intelligenz (KI) variierendes, situativ angepasstes Passagierverhalten unter Berücksichtigung der Reaktionen der Crews simuliert werden kann. Schon vor der offiziellen Markteinführung in den USA Anfang Februar gewährte Apple den Entwicklungspartnern die Möglichkeit, die konzipierte Software ausgiebig zu testen.

Das Training nutzt dabei die fortschrittlichen Funktionen der Apple Vision Pro im Bereich “Spatial Computing”, um realistische Situationen in einer Überblendung von virtueller Kabinenumgebung und realer Welt im Schulungszentrum darstellen zu können. Durch die Integration von KI-Algorithmen werden die Lerninhalte stark individualisiert und auf die Bedürfnisse der Trainierenden angepasst, um ein effektives und effizientes Training zu ermöglichen.

Trainierende Crews bekommen in Echtzeit Feedback von den Instruktoren, die zusätzlich auch die Möglichkeit haben, Situation und Verhalten spezifisch auf die trainierende Person anzupassen. Ziel ist es, die benötigten Kompetenzen der Crews individuell zu fördern. Kein Training gleicht dabei dem anderen.

“Wir sind begeistert von den neuen Möglichkeiten, die uns Apple mit der Vision Pro bietet. LAT möchte das Potential dieser fortschrittlichen Technologie für das Training in der Luftfahrt weiter aktiv erschließen.” (Gilad Scherpf, Senior Director Aviation Training Development Lufthansa Group)

"Die Kombination aus KI und Spatial Computing läuten einen Zeitenwandel für Soft Skills Training ein. Da solche Kurse aufgrund unseres Autorenwerkzeugs nicht mehr aufwendig programmiert werden müssen, freue ich mich auf eine rasante Verbreitung dieser Lernmethode" (Thomas Hoger, Co-Gründer, 3spin Learning)

Die weitere Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Konzept zu validieren, weiter zu optimieren und in die vorhandenen Schulungskonzepte zu integrieren. Neben dem initialen Anwendungsfall können anhand der Kundenbedarfe kurzfristig weitere Szenarien entwickelt und umgesetzt werden.

Lufthansa Aviation Training LAT Cirrus SR20 (Foto: LAT)

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zehn Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Aviation Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt an allen Trainingsstandorten rund 800 Mitarbeitende. Zum Kundenportfolio gehören über 250 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilot:innen-ausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilot:innen-Training sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Kabinencrews. Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training die Flugschulen der Lufthansa Group.

www.lufthansa-aviation-training.com

www.european-flight-academy.com

Über 3Spin Learning

Das Startup 3spin Learning hat sich auf die Digitalisierung von "Learning by Doing" mittels Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert. 3spin Learning's preisgekrönte No-Code Plattform befähigt Unternehmen und Agenturen immersive Lernkurse "wie mit PowerPoint" (Kundenzitat) zu erstellen und weltweit zu verteilen. 3spin Learning arbeitet für Firmen wie E.ON, Lufthansa und Pfizer und zählt TÜV NORD zu seinen Investoren.