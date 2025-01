SWISS startet Umschulungen auf Airbus A350

Anfang Februar beginnt Swiss International Air Lines mit der Umschulung ihrer Cockpitbesatzungen auf den Airbus A350.

SWISS nutzt dabei den neuen Flugsimulator von Lufthansa Aviation Training Switzerland AG in Opfikon. Im laufenden Jahr plant SWISS mehr als 50 Pilotinnen und Piloten darauf zu trainieren. Der Ausbildungsstart ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Einflottung der hochmodernen A350, die ab diesem Sommer für die SWISS Passagiere im Einsatz sind.

Swiss International Air Lines (SWISS) modernisiert ihre Flotte und erwartet ab Sommer zehn fabrikneue Airbus A350-900. Diese sollen die Flugzeuge des Typs Airbus A340-300 ersetzen. Während der erste A350 derzeit beim Flugzeughersteller Airbus in Toulouse gefertigt wird, startet SWISS ab Februar mit dem Training ihrer Cockpit-Crews. SWISS nutzt dafür den neuen Airbus A350 «Full Flight Simulator» von Lufthansa Aviation Training Switzerland AG (LAT CH) in Opfikon, der das Flugverhalten eines echten Flugzeugs nahezu vollständig abbildet.

Der A350 markiert für SWISS einen wichtigen Meilenstein: Er unterstreicht unsere bedeutenden Investitionen in eine hochmoderne Langstreckenflotte und hebt Effizienz und Komfort auf ein neues Niveau. Auch für unsere Pilotinnen und Piloten ist der A350 etwas Besonderes. Ein neuer Flugzeugtyp bedeutet für sie nicht nur eine spannende neue Herausforderung, sondern auch einen wichtigen Schritt in ihrer fliegerischen Laufbahn. Mit dem Start des Simulator-Trainings legen wir nun die Basis, um schon in diesem Jahr mit dem A350 in den Regelbetrieb gehen zu können,