China Southern mit besseren Passagierzahlen

Airbus A380 China Southern (Foto: Airbus)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 2022 insgesamt 5,957 Millionen Passagiere, das waren 30 Prozent weniger als im Vorjahresjuni, aber deutlich mehr als im Mai.

Wegen zahlreichen Coronaausbrüchen in China sind die Passagier- und Verkehrszahlen bei China Southern Airlines im Februar 2022 in den Keller gerutscht, jetzt stabilisieren sie sich wieder auf tieferem Niveau. Die Nachfrage erreichte im Juni 9,736 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 26,1 Prozent weniger als im Juni 2021. Das Angebot wurde um 16,8 Prozent auf 14,522 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 67 Prozent, das waren 8,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuni um 6,5 Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im Juni 2022 insgesamt 121,7 Tausend Tonnen Luftfracht.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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