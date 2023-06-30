Maizahlen bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2023 insgesamt 11,771 Millionen Passagiere, das waren 244 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Mai 2023 bei China Southern 19,756 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 248 Prozent mehr als im Mai 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresmai um 181 Prozent auf 26,253 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,3 Prozent, das waren 14,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresmai um zehn Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Mai 2023 insgesamt 125,8 Tausend Tonnen Luftfracht.