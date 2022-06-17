Corona Flaute bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 2022 lediglich 3,360 Millionen Passagiere, das waren 71 Prozent weniger als im Vorjahresmai.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen bei der größten chinesischen Fluggesellschaft förmlich eingebrochen. Die Nachfrage erreichte im Mai 5,680 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 68,7 Prozent weniger als im Mai 2021. Das Angebot wurde um 59,7 Prozent auf 9,340 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 60,8 Prozent, das waren 17,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmai.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresmai um 15 Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im Mai 2022 insgesamt 114 Tausend Tonnen Luftfracht.

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