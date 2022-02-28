Mehr Passagiere bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Januar 2022 insgesamt 6,679 Millionen Passagiere, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Nachfrage erreichte im Januar 10,862 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 17,3 Prozent mehr als im Januar 2021. Das Angebot wurde um 19,1 Prozent auf 17,244 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut. Die Sitzplatzauslastung lag bei 63,0 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahresjanuar.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,9 Prozent zurückgegangen, China Southern transportierte im Januar 2022 insgesamt 127,96 Tausend Tonnen Luftfracht.