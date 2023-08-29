Julizahlen bei China Southern

Airbus A380 China Southern (Foto: Airbus)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Juli 2023 insgesamt 13,946 Millionen Passagiere, das waren 65 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch bei China Southern der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Juli 2023 bei China Southern 24,720 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 75 Prozent mehr als im Juli 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 52 Prozent auf 30,549 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,9 Prozent, das waren 11 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuli.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuli um zehn Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Juli 2023 insgesamt 129,77 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 47 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Minus von 9,3 Prozentpunkten.