US Air Force schickt weitere B-52H in Pension

Der erste von 18 geplanten B-52H Bomber wurde in den letzten Tagen ausgemustert. Die US Air Force wird ab nächstem Frühjahr noch 76 dieser Bomber im Dienst haben.

Bis im nächsten Frühjahr werden 18 strategische Langstreckenbomber vom Typ B-52H in die Wüste abgestellt und eingemottet. Die US Air Force und der amerikanische Kongress haben sich zu diesem Schritt entschieden, weil die Air Force immer wenigre Bomber brauche und das Geld für andere Zwecke innerhalb der Air Force besser eingesetzt werden könnte. Die Bomber waren bis zu 47 Jahre im Einsatz und könnten falls nötig wieder aus der Wüste genommen werden und in aktive Verbände integriert werden.