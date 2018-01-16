Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air konnte im Dezember 2017 insgesamt 1,079 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat der Nischen-Carrier aus Las Vegas das Angebot um 9,2 Prozent auf 1.231 Millionen Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um 11,4 Prozent auf 989,389 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,6 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 12,310 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.