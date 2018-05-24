Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Allegiant konnte im April 2018 insgesamt 1,163 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von 13,5 Prozent.

Im April hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um neun Prozent auf 1,268 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um zwölf Prozent auf 1,054 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem April 2017 um 2,3 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.