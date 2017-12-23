Allegiant meldet Novemberzahlen

Allegiant Air konnte im November 2017 insgesamt 977.891 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 12,8 Prozent.

Im November hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 10,6 Prozent auf 1,079 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 12,8 Prozent auf 879,464 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent.

Allegiant Air betreibt 35 MD-83 und fünf MD-88 von McDonnell Douglas, diese werden sukzessive durch Airbus Maschinen ersetzt. Die Airbus Flotte besteht aus einundzwanzig A319 und achtundzwanzig A320. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch zwei Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften und will sie auf Ende 2017 ausflotten.