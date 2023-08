Tschechische L-159 nehmen an Grossübung Flying Rhino teil

Das leichte Kampfflugzeug L-159 nimmt an der grössten militärischen Übung in der Tschechoslowakei teil, die Truppenteile mehrer NATO Staaten üben den Ernstfall.

Bei dieser grossen Militärübung geht es hauptsächlich um das Trainieren der Zusammenarbeit zwischen den Einsatzverbänden am Boden und deren in der Luft. An der Übung nehmen neben den Gastgebern Truppenteile aus Grossbritannien, Dänemark und der Slowakei teil. Eine wichtige Rolle kommt dem modernen Advanced Light Combat Aircraft L-159 zu teil. Das Flugzeug aus Tschechien ist für Erdkampfeinsätze und Aufklärungsmissionen optimiert worden. In der Tschechischen Luftwaffe wurde die L-159 als Ersatz für die MiG-21 beschafft. Mit ihrer modernen präzisions- Bewaffnung kann die relativ kleine Maschine militärische Bodenoperationen aus der Luft fast optimal ergänzen.